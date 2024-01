Iliad, Vodafone ha rifiutato anche l'ultima offerta per l'acquisto

Lo scorso mese, Iliad aveva annunciato di aver presentato un’offerta di fusione con Vodafone da 10,45 miliardi di Euro, allo scopo di unire le forze nel nostro paese e creare una NewCo che avrebbe dovuto sviluppare una nuova offerta di mercato attrattiva per gli utenti. A quanto pare, tale offerta non è stata ritenuta congrua dal gruppo inglese.

Come riportato da Ansa, infatti, la società francese con una nota ha annunciato che Vodafone ha rifiutato l’ultima offerta d’acquisto e per tale motivo Iliad continuerà con la sua strategia di crescita stand alone nel nostro paese, dove la crescita del brand è continua e costante.

Non si tratta del primo tentativo, ed ovviamente non sappiamo se sarà l’ultimo: anche nel 2022 Iliad aveva tentato di acquistare Vodafone Italia con un’offerta differente però. All’epoca, l’amministratore delegato Thomas Reynaud aveva spiegato che "Iliad ha presentato un'offerta a Vodafone per l'acquisizione del 100% delle attività di Vodafone Italia”, senza diffondere molte cifre. Si parlava di un’operazione commerciale da 14 miliardi di Euro che però fu rigettata da Vodafone.

Lo scorso dicembre, però, da Vodafone erano arrivate aperture nei confronti di Iliad e non un secco no. In una dichiarazione diffusa alla stampa, l’operatore britannico si era detto pronto a valutare le opzioni con diverse parti. Non è chiaro il motivo per cui abbia rigettato la nuova proposta.