Iliad - WindTre, accordo vicino per il 5G: interessato il 60% del territorio italiano

Trovano conferme ufficiali le indiscrezioni su un possibile accordo tra Iliad e WindTre per il 5G in Italia. L’amministratore delegato della compagnia, Thomas Reynaud, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari della compagnia.

In risposta ad una precisa domanda su un accordo con WindTre, Reynaud ha annunciato che “siamo nel processo di finalizzazione di un accordo di condivisione del network che rinforzerà la nostra indipendenza nel lungo termine”. Non sono state ovviamente diffuse informazioni a riguardo, ma la scorsa settimana l’agenzia di stampa Reuters aveva affermato che le compagnie sono pronte a creare una joint venture per la condivisione degli investimenti del 5G in Italia e per portare la rete di nuova generazione anche nelle aree più remote.

L’accordo, che ancora non è stato formalizzato, dovrebbe riguardare 7mila siti mobili che copriranno il 60% del territorio italiano, come confermato dallo stesso Reynaud.

Iliad ha annunciato che in Italia nel 2021 ha chiuso con un fatturato di 802 milioni di Euro, in crescita del 19% rispetto al 2020, e 8,5 milioni di utenti che gli hanno conferito una quota di mercato superiore al 10%.

Qualche mese fa, inoltre, Iliad ha anche lanciato la sua offerta di fibra ottica in Italia con velocità di 5 Gbit/s a 15,99 Euro.