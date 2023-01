Iliad e WindTre annunciano Zefiro: l'obiettivo è connettere le aree meno popolate

Iliad e WindTre hanno annunciato il closing della joint venture Zefiro Net, una società paritetica con capitale sociale detenuto al 50% da ciascuno dei due soci e che si pone l’obiettivo di favorire la diffusione delle reti di telefonia mobile nelle aree meno densamente popolate del paese.

Le due compagnie hanno spiegato che attraverso questa operazione (che è già stata approvate dalle autorità ed istituzioni) gli operatori lavoreranno sinergicamente per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, “con rilevanti benefici in termini di disponibilità di servizi a banda ultralarga per gli abitanti delle aree in cui opera la joint venture”.

Zefiro ha acquistato la proprietà e gestione tecnica dell’infrastruttura fisica che permette di fornire servizi radiomobili in un’area del territorio italiano dove risiede circa il 26,8% della popolazione italiana.

Si tratta senza dubbio di un closing molto importante, dal momento che porterà (non si sa in quanto tempo) ad una crescita sostanziosa della copertura delle connessioni internet in aree del territorio italiano dove non è possibile accedere ai servizi di connettività.

I rumor sulla possibile joint venture tra Iliad e WindTre erano emersi già alla fine dello scorso anno, e molti avevano puntato al 31 Dicembre 2022 come data d’annuncio.