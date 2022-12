Iliad e WindTre pronti a joint venture per 5G? Attenzione al 31 dicembre

L’accordo tra Iliad e WindTre per il 5G di cui abbiamo parlato lo scorso aprile potrebbe finalmente andare in porto: la Joint Venture tra i due operatori, salvo colpi di scena, dovrebbe nascere a fine anno per fornire la rete mobile di quinta generazione a più cittadini in tutta la penisola italiana e sviluppare la stessa tecnologia.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, il 31 dicembre 2022 dovrebbe avvenire la creazione della Joint Venture fra WINDTRE e Iliad Italia, almeno stando alle tempistiche fissate dal Gruppo Iliad. Coinvestire sulla rete mobile 5G si rivelerebbe una mossa saggia per il bene dei consumatori e anche delle società. Considerata soprattutto la crescita di Iliad nel 2022, si prevede un altro periodo alquanto positivo per l’operatore grazie a questo accordo.

Ricordiamo dunque i dettagli dell’accordo: la costituzione della joint venture con Iliad al 50% porterebbe la società di Benedetto Levi alla gestione di servizi di RAN sharing e di nuove apparecchiature radio. Con la NewCo dei due marchi si vedrà la condivisione di circa 6600 siti radio, 570 siti di trasmissione e 380 ripetitori.

Inoltre, la joint venture si riserva di installare nuovi apparati per conto delle due società e di allargare a terzi i suoi servizi, sebbene al momento quest’ultima evenienza non rientri nei piani di Iliad Italia e WindTre. Per acquistare il 50% della Joint Venture, Iliad pagherà 0,3 miliardi di euro con rate suddivise con piano quadriennale.