Iliad e WindTre vicine ad un accordo per portare il 5G in tutta Italia: il rumor in rete

Secondo una nuova notizia lanciata dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, Iliad e WindTre sarebbero vicini a formalizzare un accordo per condividere i costi di implementazione delle reti mobili di quinta generazione nelle zone più remote d’Italia.

L’indiscrezione sarebbe stata riferita da due fonti vicine alla questione, che fornisce anche ulteriori dettagli sull’accordo.

WindTre, infatti, dovrebbe mettere sul piatto le 7000 antenne 5G già disponibili sul territorio italiano, che secondo gli ultimi dati sarebbero in grado di fornire la connettività mobile ultraveloce al 27% della popolazione. L’operatore controllato da Hutchinson dovrebbe creare una joint venture insieme a Iliad, che deterrebbe il 50% della nuova compagnia che potrebbe avere un valore tra i 600 ed i 900 milioni di Euro.

La joint venture tra le due compagnie si dovrebbe fare carico dei costi di copertura per portare il 5G anche nelle aree remote del paese.

Un accordo tra le due parti non sarebbe una cosa nuova e verrebbe impostato in maniera diversa rispetto alla mancata acquisizione di Vodafone da parte di Iliad. La società diretta da Bendetto Levi, infatti, possiede circa 9000 siti mobili attivi in Italia, ed ha già stipulato un accordo di roaming per utilizzare i siti WindTre nelle aree remote d’Italia, il che dimostra come i rapporti tra le parti siano buoni.