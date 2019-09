Il buco nero M87 come non l'avete mai visto in questa nuova immagine animata

Tutti noi abbiamo ancora impresso, davanti agli occhi, la prima immagine scattata al buco nero, pubblicata il 10 Aprile dal Telescopio Event Horizon, ma ora la NASA è andata oltre ed ha pubblicato una bellissima immagine animata (GIF) del buco nero.

La fotografia è stata realizzata grazie all’ausilio di tantissimi telescopi sulla Terra che, lavorando in concerto, sono riusciti a creare l’affascinante immagine del buco nero che si trova nella galassia M87.

Ma la NASA ha deciso di fare un passo in più e, sfruttando le informazioni che sono scaturite dalle immagini restituite dai telescopi, ha ricreato una splendida simulazione animata del corpo celeste.

La figura animata viene anche spiegata dettagliatamente dalla NASA e analizzata in ogni sua parte.

Per prima cosa, spiega la NASA, la gravità è talmente elevata che deforma lo spazio-tempo intorno al buco nero e l’immagine viene, quindi, a sua volta deformata (come quegli specchi che alterano la figura e la riflettono in maniera strana).

La materia, i gas, continua la NASA, si raccolgono nel così detto “Disco di Accrescimento” dove gas ad altissime temperature si muovono a velocità incredibili.

Via via che ci avviciniamo verso il centro, il gas che si muove nel disco di accrescimento raggiunge progressivamente la velocità della luce.

Le strisce chiare e scure che si vedono indicano il gas che si muove a velocità della luce o dove esso si muove più lentamente.

Osservando l’immagine, possiamo notare che la parte sinistra è più luminosa della destra e, anche in questo caso, la NASA ci viene in aiuto per spiegare il fenomeno.

A sinistra il gas si muove verso di noi e la relatività di Einstain fa sì che sia più luminosa, sorte opposta è riservata alla parte destra.

Infine, possiamo notare che, intorno al centro, vi è un cerchio luminoso.

Qui la gravità è tanto alta che la luce si piega verso il centro e delimita l’imboccatura del buco nero stesso. Questo anello centrale è, in verità, formato da più anelli che diventano sempre più sottili.