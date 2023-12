Ecco a voi 'l'illuminazione paleo' che promette di migliorare il sonno

Con l'arrivo dell'inverno e le notti che si allungano, molti di noi ricorrono a integratori di vitamina D e cibi ricchi di carboidrati per affrontare il buio. Tuttavia, una nuova prospettiva suggerisce di abbracciare l'oscurità per migliorare il riposo e la salute.

La nostra biologia è profondamente influenzata dai ritmi circadiani, regolati non solo dalla luce, ma anche dalla sua assenza. La scienziata Victoria Revell, specializzata in fisiologia circadiana, sottolinea l'importanza del buio per un sonno ottimale e per ridurre i rischi di malattie come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e cancro.

Studi recenti hanno dimostrato che l'esposizione alla luce durante il sonno può danneggiare la funzione cardiovascolare e aumentare la resistenza all'insulina. Anche la luce artificiale notturna, come quella emessa da smartphone e dispositivi simili, può avere effetti stimolanti sul corpo, simili a quella diurna. Una ricerca del 2017 ha portato un gruppo di volontari in campeggio, lontano dalle luci cittadine e senza smartphone o torce, usando solo il fuoco come fonte di luce aggiuntiva.

Questa esperienza ha "resettato" i loro orologi biologici, allineando sonno e veglia ai ritmi circadiani naturali. L'illuminazione "paleo" suggerisce di massimizzare la luce diurna e mantenere l'oscurità durante la notte, proprio come facevano i nostri antenati. Questo approccio potrebbe essere la soluzione per un sonno migliore e una salute generale migliorata.

Ricordatevi che perdere anche solo 16 minuti di sonno a notte può essere pericoloso e che dormire bene porta benefici a lungo termine.