L'illusione che sta facendo impazzire il web, riuscite a trovare il telefono?

Dopo il fenomeno globale de "Il Vestito" e la curiosità suscitata dal "Muro di Mattoni", ecco arrivare un nuovo rompicapo che sta tenendo con il fiato sospeso gli utenti di Internet. Presentiamo "Il Tappeto", un'immagine che, dal suo debutto su Facebook il 2 luglio, ha raccolto oltre 144.000 condivisioni.

Qui potrete osservare l'immagine nella sua interezza.

Ciò dimostra ancora una volta come le illusioni ottiche abbiano il potere di affascinare e confondere allo stesso tempo. In questa foto, un cellulare si cela astutamente su un tappeto, sfidando gli osservatori a scovarlo. La chiave per risolvere l'enigma? Te lo diciamo alla fine della notizia (per chi non vuole spoiler).

Se a prima vista il compito sembra semplice, molti si sono ritrovati a scrutare l'immagine per minuti interi, dimostrando quanto sia difficile individuare l'oggetto mimetizzato. Questa sfida visiva non solo mette alla prova la nostra percezione. Una delle tante misteriose contraddizioni della vita che, forse, non troverà mai risposta.

Questo enigma si aggiunge alla lista di illusioni ottiche che continuano a intrigare e divertire, ricordandoci come a volte, nelle cose più quotidiane, possano nascondersi misteri e sfide inaspettate. Un indizio? Continua a leggere per trovarlo!

Non cercare il telefono in sé, ma puntare gli occhi sulla fotocamera dell'iPhone, nascosta vicino a una striscia blu accanto a un tavolino bianco situato nella parte superiore destra dell'immagine.

