L'illusione ottica dei 10 animali: riesci a trovarli tutti in 15 secondi?

Va bene: l'immagine che mira a rivelare la tua paura subconscia più profonda non è probabilmente la più gioiosa delle sfide. Molto meglio invece cercare di trovare i 10 animali nascosti in 15 secondi: questo quanto richiesto da un'illusione ottica che sta facendo il giro del Web. Che ne dici? Pronti, via.

Condivisa sul Web da New York Post e Jagran Josh, l'immagine presente qui sotto ha al suo interno ben 10 animali. Il numero dunque è già noto, ma adesso spetta a te arrivare alla soluzione. La principale problematica in realtà qui sembra essere quella del tempo (ricordiamo che puoi avviare un timer sul tuo smartphone, se vuoi provare in quel modo).

Se vuoi invece un indizio in merito a come trovare gli animali, devi sapere che alcuni di questi ultimi potrebbe non trovarsi esattamente nella posizione che ti aspetti. Provare a cambiare prospettiva potrebbe dunque rivelarsi interessante, perlomeno per trovare quelli che per te potrebbero essere gli animali nascosti in modo più efficace.

Per il resto, puoi fare riferimento alla soluzione dell'illusione ottica, nel caso tu non sia riuscito a trovare tutti gli animali presenti nell'immagine. Se ritieni invece che questa "sfida" sia stata troppo semplice da risolvere, potresti volerti mettere alla prova ulteriormente mediante l'illusione ottica del cammello, che potresti reputare maggiormente complessa da "risolvere".