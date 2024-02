In questa illusione ottica ci sono 6 parole inglesi ma trovarle tutte è impossibile

Il particolare rompicapo visivo di oggi invita gli osservatori a trovare sei parole inglesi nascoste in un'immagine entro un limite di tempo di 20 secondi. L'immagine ritrae una stanza piena di persone impegnate nella lettura, con le parole abilmente celate tra gli elementi della scena.

Qui potrete osservare l'illusione ottica di oggi.

Per risolvere questa illusione ottica, è necessario un occhio attento e una grande pazienza. Le parole sono nascoste in modo creativo, sfruttando gli elementi dell'immagine come i libri, i vestiti e persino gli accessori delle persone raffigurate.

Ad esempio, la copertina del libro letto da una donna sul divano contiene le lettere "O" e "R", mentre i capelli e l'abbigliamento della stessa donna rivelano altre due parole. Tra la sua gamba e il libro, si forma un'altra lettera "Y", creando così la parola "story". Un'altra parola, "NOVEL", è nascosta sul divano dove è seduto un uomo.

Prestare attenzione ai dettagli, come gli occhiali dell'uomo, può rivelare ulteriori parole. Le lettere "O" e "O" sui suoi occhiali rotondi e la lettera "B" formata dall'orecchio dell'uomo sono indizi cruciali. Il resto però dovrete scoprirlo voi.

Se ti è piaciuta questa sfida di illusione ottica, non dimenticare di provare altre sfide simili per mettere alla prova le tue abilità di osservazione e percezione. Ad esempio, riesci a risolvere questa illusione ottica? O ancora meglio, riesci a capire qual è l'errore che si trova all'interno di questa immagine?