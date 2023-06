L'illusione ottica delle 7 Meraviglie del Mondo è difficile in 2 minuti: riesci?

Potreste conoscere a menadito i luoghi che rappresentano le nuove sette meraviglie del mondo, conosciute anche come le 7 Meraviglie del mondo moderno. Tuttavia, un'illusione ottica relativa a queste ultime sta mettendo a dura prova anche alcuni viaggiatori, dunque si tratta di un'opportunità per mettersi in gioco.

Il britannico The Mirror, che ha condiviso sul Web la simpatica immagine legata originariamente alla compagnia di viaggi eShores, fa infatti sapere che solamente il "25% delle persone" sarebbe in grado di risolvere questo enigma entro il tempo stabilito inizialmente. Chiaramente queste indicazioni vanno sempre prese con le dovute pinze, ma l'obiettivo è banalmente quello di divertirsi (rinfrescando al contempo la memoria, in questo caso relativamente alle 7 Meraviglie del mondo moderno).

In ogni caso, il tempo a disposizione è pari a 2 minuti, quindi si tratta di una sfida un po' diversa da quelle che usualmente si vedono con queste illusioni ottiche (basti pensare, ad esempio, alla questione del trovare il panda tra gli altri animali in 7 secondi). Tuttavia, il tempo è più esteso del solito non a caso, considerando anche che in questo contesto i "soggetti" da trovare sono sette.

Va bene: se non vi ricordate proprio quali sono le nuove sette meraviglie del mondo, ci pensiamo noi. Ciò a cui si fa riferimento sono Grande muraglia cinese (Cina), Petra (Giordania), Colosseo (Italia), Machu Picchu (Perù), Chichén Itzá (Messico) Taj Mahal (India) e Cristo Redentore (Brasile). Certo, sono tutte presenti nell'illusione ottica che sta mettendo a dura prova il Web.

Non c'è ovviamente problema se non riuscite a scovare il tutto entro i succitati due minuti, visto che l'enigma è pensato banalmente per passare un po' di momenti in relax. Tuttavia, se volete far partire la sfida in famiglia, potreste mettere di mezzo un cronometro e provare a vedere se qualcuno riesce nel tutto prima degli altri (potrebbe risultare interessante tentare di risolvere l'enigma in modo separato, così che tutti partano da zero).

Per il resto, se dopo che è passato un bel po' di tempo vi manca ancora qualcosa, magari dare un'occhiata alla soluzione della sfida delle nuove sette meraviglie del mondo potrebbe fare al caso vostro. In questo modo, infatti, scoprirete che era tutto proprio lì: dinanzi ai vostri occhi.