Questa assurda illusione ottica ci aiuta a svelare la nostra cognizione in questo modo

Una coppia di tuffatori sincronizzati, le ali di una farfalla. Queste sono alcune delle cose che la maggior parte delle persone trova visivamente molto piacevoli. Ma perché avviene questo "strano" fenomeno? Iniziamo a conoscere la simmetria!

La maggior parte degli oggetti nel mondo reale sono simmetrici: la simmetria radiale delle stelle marine o dei petali dei fiori, i motivi cristallini di un fiocco di neve. In natura, l'asimmetria è spesso un segno di malattia o di pericolo. E negli esseri umani?

La letteratura ci dimostra chiaramente come sia gli uomini che le donne trovano i volti simmetrici più sexy di quelli asimmetrici. Anche in questo caso, la spiegazione principale è che la simmetria fisica è un segno esteriore di buona salute.

"Direi che la simmetria rappresenta l'ordine, e noi desideriamo ardentemente l'ordine in questo strano universo in cui ci troviamo. La ricerca della simmetria, e il piacere emotivo che proviamo quando la troviamo, deve aiutarci a dare un senso al mondo che ci circonda, così come troviamo soddisfazione nella ripetizione delle stagioni e nell'affidabilità delle amicizie", scrive il fisico Alan Lightman in "The Accidental Universe: The World You Thought You Knew".

Esiste però un semplice (e celebre) trucco visivo chiamato "triangolo Kanizsa" che ci aiuta a spiegare dal punto di vista cognitivo perché siamo attratti dalla simmetria. Tu cosa vedi osservando la figura presente al seguente link?

Nella maggior parte dei casi la risposta è univoca: "un triangolo bianco brillante sopra un altro triangolo". Osservando più attentamente l’immagine però, si può notare che è tutta un'illusione ottica.

Non c'è affatto un triangolo bianco brillante, solo uno spazio vuoto circondato da tre "sfere nere" simili al celebre Pac-Man e da alcune "V" fluttuanti.

Il trucco è così potente che il nostro cervello riempie le linee di confine che separano i due triangoli e fa sembrare quello superiore più luminoso, anche se gli spazi bianchi in tutta l'immagine sono in realtà della stessa tonalità. Ma cosa succede? Anche questa volta ci aiuta la simmetria!

"Al cervello non piacciono le cose accidentali. Il cervello crea quel triangolo più bianco del bianco perché sarebbe accidentale che quei tre Pac-Man fossero allineati in questo modo se non fossero occlusi da un triangolo bianco", afferma Mary Peterson, professoressa di psicologia e direttrice del Laboratorio di percezione visiva dell'Università dell'Arizona.

Il nostro cervello è dunque predisposto a riconoscere i segni di ordine nel caos "accidentale" e a seguire determinate regole o scorciatoie per dare un senso al mondo.

La simmetria è "semplicemente" una scorciatoia. Come spiega Peterson, ancora non è del tutto chiaro se impariamo o nasciamo già con determinate scorciatoie; tuttavia, queste ultime aiutano il nostro cervello a discriminare (e a farci apprezzare) rapidamente un oggetto che osserviamo.

