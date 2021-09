L'illusione ottica dell'animale: è un coniglio o un corvo? Non crederai alla risposta

Sul mondo del web è facile confondersi e molto spesso capita anche per le cose più facili. Un caso simile ci è capitato sotto mano quando abbiamo visto un'immagine che ha fatto discutere moltissimo sui social network: qual è l'animale raffigurato in questa foto? Un coniglio o un corvo? Come sempre, potrete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Questa volta, però, abbiamo anche un video che potrà mostrarvi la risposta esatta: l'animale raffigurato nell'immagine è un corvo. Avete visto un coniglio? Anche noi... e non siete sicuramente gli unici. Non c'è cascato John Marzluff, professore di risorse forestali presso l'Università di Washington, specializzato nella ricerca dei corvidi, che ha visto fin da subito un corvo nell'immagine.

Altri colleghi di Marzluff, però, dopo aver visto la fotografia hanno fin da subito riferito di aver visto un coniglio. In questo caso, così come abbiamo anche visto con l'illusione ottica dell'anatra e del coniglio, il soggetto che viene visto per prima tende a cambiare da persona a persona e può essere correlato a fattori sociologici, biologici e psicologici. Un po' come accade anche in quest'altra illusione ottica.

Un esperto di corvi, che studia continuamente l'animale, è più propenso - almeno in teoria - a vedere un corvo. A confondere ancora di più è la descrizione del tweet originale: "I conigli adorano farsi accarezzare il naso". Perfino Dana Krempels, docente di biologia presso l'Università di Miami e fondatrice di un'organizzazione che si occupa di salvare conigli e lepri, ha identificato subito il volatile: "ho visto un corvo, perché le orecchie non assomigliano per niente a quelle dei conigli".

Voi, invece, cosa avete visto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!