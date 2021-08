L'illusione ottica dell'animale segreto: riesci a capire cosa si nasconde nell'immagine?

Tutti amano le illusioni ottiche, semplicemente perché riescono facilmente a mandarci "KO" o a farci scervellare all'inverosimile per capire quello che si nasconde dietro un particolare tipo di immagine. Oggi abbiamo deciso di mettervi alla prova con una nuova illusione ottica che sicuramente vi farà aguzzare la vista.

Questo tipo di raffigurazioni - che troverete come sempre in calce alla notizia - sono caratterizzate dall'apparire diverse da quello che sono in realtà: ovvero "semplici" bande nere e bianche. Per osservare l'immagine, le persone inclinano la testa, la scuotono di lato o cercando di allontanarsi dallo schermo.

Il meccanismo dietro l'illusione è chiamato "effetto McCollough" e gioca con la percezione del colore di una semplice immagine (lo stesso effetto è stato utilizzato in questa immagine - con un animale nascosto - che nasconde un grandissimo significato). La raffigurazione è stata dapprima postata su Twitter e sono stati tanti gli utenti che non sono riusciti a trovare la creatura nascosta... questo è anche il motivo per cui il post è diventato virale, poiché sono stati numerosi gli utenti che hanno chiesto aiuto ai loro amici.

Scriveteci qui sotto nei commenti se riuscite a trovare l'animale nell'immagine - osservando l'immagine in calce alla notizia. L'avete trovato? Se sì, vi proponiamo un'altra sfida: riuscite a trovare l'uomo in questa altra illusione ottica?