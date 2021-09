L'illusione ottica degli animali: riesci a capire quali creature sono raffigurate?

Lo ammettiamo: ci abbiamo preso gusto a vedervi scervellare con queste illusioni ottiche, perciò quest'oggi abbiamo deciso di sfidarvi nuovamente! Le illusioni ottiche per definizione sono delle immagini che ingannano l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o in modo diverso dalla realtà circostante.

Molte di queste raffigurazioni contengono un elemento che modificherà la percezione di chi guarda. É il caso dell'immagine che vi mostriamo oggi (che potrete osservare come sempre in calce alla notizia) e mostra quella che - apparentemente - sembra un cavallo. In realtà è possibile osservare anche un altro animale... basta aguzzare la vista!

L'illusione ottica presentata è considerata in gergo tecnico come "figura ambigua", ovvero un'immagine con due o più possibili figure distinte osservabili. Quest'ultime, infatti, possono essere viste a seconda del punto di vista (ad esempio capovolgendola). In questo caso la prima "scelta" osservata dipende dal nostro cervello, che sceglie di farci vedere una figura rispetto all'altra.

Caso molto simile è quello rapportato in questa illusione; gli svizzeri, ad esempio, tendono a vedere un coniglio durante il periodo pasquale mentre un'anatra verso ottobre. Nella nuova illusione che vi presentiamo oggi, invece, cosa avete visto per prima? Riuscite a trovare il secondo animale "nascosto" nell'immagine? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

A proposito, date anche un occhio a questa illusione uditiva: riuscite a sentire il suono che si crea nella vostra testa?