L'illusione ottica dell'ape nascosta può metterti a dura prova: hai 10s

Ti ricordi dell'enigma del pinguino tra i tucani? Se ti è piaciuto, sarai ben felice di sapere che sul Web sta circolando un'altra sfida di quel tipo. Questa volta, gli utenti si stanno mettendo alla prova con l'illusione ottica dell'ape nascosta.

Quest'ultima può dare parecchio filo da torcere, considerando anche il fatto che il tempo a tua disposizione è di 10 secondi. Potresti quindi pensare di impostare un timer sul tuo fidato smartphone, in modo da tenere traccia del tempo che passa. Non siamo però così stringenti con la sfida, dato che l'importante in questi contesti è divertirsi e passare qualche momento spensierato (magari in famiglia).

L'immagine condivisa online da dudolf e Jagran Josh mostra un buon numero di soggetti che possono distrarre l'attenzione, ma il tuo obiettivo è trovare l'ape. Quest'ultima sembra sapersi mimetizzare per bene nell'ambiente: tuttavia, basta in realtà mettere un po' di attenzione in più per riuscire a scovarla.

Se pensi di aver scovato l'animale o se hai deciso di arrenderti, puoi trovare ciò che cerchi nella soluzione dell'illusione ottica dell'ape. Se ritieni invece che si sia trattato di un compito troppo facile, potrebbe interessarti provare a risolvere l'enigma dei due uccelli, dato che in quel caso si dice che solamente poche persone riescano a vincere la sfida.