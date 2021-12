Illusione ottica di Babbo Natale: è arrabbiato? No, guardate meglio

Il periodo natalizio è arrivato e sono in molti ad aspettare Babbo Natale. Tuttavia, in un'immagine che sta circolando sul Web Santa Claus sembra un po' "arrabbiato". Che cos'è accaduto? I folletti sono in ritardo con la preparazione dei regali? Nulla di tutto ciò: semplicemente, va scoperta la magia del Natale.

Nell'illusione ottica portata a galla da Beano (nel video si fa riferimento al portale kuchkhaashai come fonte) c'è infatti un altro protagonista, che inizialmente potrebbe non essere notato. Quest'ultimo ha deciso di piazzarsi davanti all'obiettivo della fotocamera, che in realtà ritraeva un Babbo Natale sorridente, andando a generare un equivoco.

Tranquilli bambini: i regali arriveranno, tanto che è possibile parlare con Babbo Natale tramite Amazon Alexa, in modo da accertarsi in merito a come stanno procedendo i lavori al Polo Nord. Tuttavia, prima di mettersi in contatto con Santa Claus, è probabilmente bene prendersi un po' di tempo e cercare di scoprire la magia, comprendendo chi sta nascondendo il sorriso di Babbo Natale.

Genitori, siete già pronti vero? Probabilmente, dall'alto della vostra esperienza, non faticherete troppo a scovare la soluzione e aiutare Santa Claus, ma potrete potenzialmente scoprire anche voi la magia del Natale, passando un momento di spensieratezza con i più piccini.

Ricordiamo che qui sotto c'è la sezione dei commenti, in cui i folletti della community potrebbero aiutare le altre persone a scovare la magia del Natale. Prima di farvi aiutare, però, potreste volervi basare unicamente sulle vostre forze e su quelle della vostra famiglia.