L'illusione ottica della ballerina: in che direzione gira la figura? Nessuno lo sa!

Quest'oggi vi presentiamo una delle illusioni ottiche più famose in assoluto: la ballerina girevole (The Spinning Dancer). Il video, che potrete trovare qui sopra, mostra la silhouette di una ballerina mentre sta girando. In base a chi la guarda, alcuni affermano che la ballerina stia girando in senso orario, altri in senso antiorario.

L'illusione è stata creata nel 2003 dal web designer Nobuyuki Kayahara e gli osservatori affermano addirittura che possa cambiare continuamente il senso della sua danza. Costa sta succedendo in realtà? Questa confusione viene creata dal nostro cervello perché, in poche parole, mancano indizi che permettono all'osservatore di determinare la profondità della figura.

Piccola curiosità sulla ballerina girevole: alcuni psicologici hanno erroneamente considerato questa illusione ottica come un test di personalità dotato di valore scientifico, visto che a detta loro poteva far capire agli scienziati quale fosse la parte dominante del cervello; cosa assolutamente non vera, visto e considerato che la nostra materia grigia è molto più complessa di così.

Secondo diversi sondaggi, la maggior parte degli osservatori vede la silhouette girare più spesso in senso orario, piuttosto che in senso antiorario.

