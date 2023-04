In questa illusione ottica solo i più bravi riescono a trovare il gufo

Le immagini non sempre sono quelle che sembrano. Ad esempio, una strada dall'aspetto estremamente movimentato può essere spettrale di notte, una semplice foto di un cane nasconde un uomo al suo interno e un giardino molto ben illuminato può celare un gufo nascosto al suo interno: solo i più attenti trovano il volatile.

Ti consideri abbastanza attento (e paziente) per trovare la creature all'interno dell'immagine? Questi enigmi sono sicuramenti i più amati dal web perché permettono in un modo così semplice di sforzare la propria mente e di mettersi alla prova senza muovere alcun muscolo e tenendo gli occhi incollati sullo schermo.

Questa immagine ha sicuramente fatto perdere la pazienza a molti internauti, ma sei abbastanza abile e capace per trovare il gufo? Se vuoi metterti alla prova ulteriormente, ti consigliamo di avviare il timer del tuo cellulare e di calcolare quanto tempo impieghi per risolvere l'enigma di oggi.

Quanto ci hai messo per completare l'enigma? Faccelo sapere - come sempre - nella sezione dedicata ai commenti.

Le illusioni ottiche sono molto ricercate, soprattutto perché quest'ultime vengono utilizzate molto spesso per studiare il comportamento del cervello. Possiamo considerare quella di oggi più come un passatempo, piuttosto che un esercizio clinico, che ha lo scopo di farvi scervellare per farvi trovare una soluzione in questo complesso puzzle.

Ci siete riusciti? Avete trovato il gufo nascosto nell'immagine? Fatecelo sapere qui sotto!