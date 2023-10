In questa illusione ottica del camaleonte solo chi è più creativo trova le donne

Nel vasto mondo delle illusioni ottiche che popolano la rete, ce n'è una che sta attirando particolarmente l'attenzione. Creata dall'artista Johannes Stoetter, questa illusione presenta un camaleonte, ma c'è un twist: all'interno dell'immagine del camaleonte sono nascosti i volti di due donne.

La sfida? Identificarli in meno di 9 secondi. A prima vista, l'immagine non sembra rivelare nulla di particolare. Stoetter ha progettato l'illusione in modo così astuto che richiede un'osservazione attenta per svelare i segreti nascosti. Un piccolo suggerimento: osservate come le zampe posteriori del camaleonte sono piegate in direzioni opposte.

Questo potrebbe aiutarvi a risolvere l'enigma. Se ancora non riuscite a individuare i volti, ecco un altro indizio: c'è una leggera protuberanza nella coda del camaleonte. Notando questa particolarità, potreste scoprire un volto umano. Ma la sfida non finisce qui, perché c'è un altro volto da trovare. Sarà una ricerca impegnativa, ma un'osservazione meticolosa potrebbe rivelare il secondo volto nascosto proprio sotto l'occhio del camaleonte.

Non è l'unica illusione ottica che ha stuzzicato la curiosità degli appassionati. Un'altra, intitolata "The Puzzled Fox", è stata condivisa tempo fa e presenta 16 volti di animali e persone abilmente camuffati, rendendo quasi impossibile individuarli tutti. Quest'ultima illusione, creata dai litografi americani Currier e Ives nel 1872, continua a sfidare gli osservatori anche dopo 150 anni dalla sua creazione.

