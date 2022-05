Questa illusione ottica ti dice quale parte del cervello utilizzi di più

Le illusioni ottiche non sono solo alcuni inspiegabili rompicapi che coinvolgono immagini mutaforma e colori ingannevoli. Questi esami ottici dicono molto su come funziona il tuo cervello.

È risaputo che le persone orientate all’utilizzo maggiore del cervello sinistro tendono ad essere pensatori più analitici e logici rispetto agli utilizzatori del cervello destro, che sono intuitivi e curiosi. Tuttavia, un’illusione ottica decodifica efficacemente queste informazioni in base alla tua interpretazione di determinate immagini astratte. Il modo in cui vediamo un'immagine rivela molto sulle caratteristiche dominanti del nostro cervello e della nostra personalità.

Questa particolare illusione ottica ti rivelerà se la metà destra del tuo cervello è più sviluppata della media, completamente evoluta, oppure se ha bisogno di più allenamento e lavoro, secondo questa interpretazione.

Riesci a individuare la faccia dell'uomo tra questi chicchi di caffè? Esamina attentamente l'immagine qui sotto e tieni d'occhio la quantità di tempo necessaria per trovarla. L'hai trovata? Se guardi abbastanza da vicino, apparirà il viso di un uomo incastonato tra i chicchi di caffè e, in caso contrario, non preoccuparti questo non significa che sei uno stupido… Se vuoi un consiglio, “guarda in basso, dove tramonta il sole…”.

