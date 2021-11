Illusione ottica, che colore sono le fragole della foto? Non sono rosse, guarda meglio

Questa nuova illusione ottica ha un creatore: Akiyoshi Kitaoka, professore di Psicologia al College of Letters, Ritsumeikan University, a Kyoto in Giappone ed è diventata subito virale su Internet quando è stata condivisa su Twitter. Sarete stupiti, ma l'immagine (che potrete vedere meglio in calce alla notizia) non contiene pixel rossi.

Non ci credete? Date un occhio qui sotto e noterete che le fragole in realtà sono grigie. Il meccanismo responsabile di questa illusione è la costanza del colore. Quest'ultimo è un processo che consente alle persone di percepire il colore di qualcosa in condizioni di illuminazione molto diverse dal resto.

Il colore di un oggetto è in parte determinato dalla superficie dell'oggetto stesso, dalla luce che riflette, ma anche dalle condizioni di illuminazione degli oggetti che lo circondano. Questo è lo stesso meccanismo del "vestito bianco e oro o blu e nero" che diventò virale un paio di anni fa su internet. Il nostro cervello, infatti, elabora i colori delle cose confrontandoli in parte con i colori degli oggetti che li circondano.

Potrebbe non sembrare, ma queste illusioni ottiche vengono studiate da scienziati e psicologi per capire la mente umana, come l'illusione dell'anatra o del coniglio, dove la percezione cambia in base al periodo dell'anno in cui ci troviamo. Alcune, invece, mettono alla prova la nostra arguzia, ad esempio in questa illusione ottica riuscite a trovare il volto della donna?