Questa illusione ottica con i colori è incredibile: non crederete ai vostri occhi

Si chiama semplicemente "The Splitting Color illusion". Questa illusione ottica ha fatto il giro del web grazie al suo incredibile funzionamento, poiché dimostra che il nostro punto di vista - apparentemente solido - può cambiare in base a un cambiamento dell'ambiente circostante. Non ci credete? Guardate il filmato!

Nel video (che troverete come sempre qui sopra), potrete osservare due linee orizzontali e identiche che rimarranno sempre uguali. Quando la prima linea verrà "inglobata" da uno sfondo giallo/blu, che si muoverà dalla direzione opposta, inizieremo a vederla di un altro colore: azzurro e rosso.

Successivamente anche la seconda linea che si trova sotto sarà circondata da un altro sfondo - questa volta azzurro e rosso. La linea, quindi, cambierà fin da subito colore, ottenendo una tonalità gialla e blu. Questa illusione mostra che uno stesso oggetto può sembrare completamente diverso a seconda di ciò che lo circonda.

Abbiamo già visto qualcosa di simile nell'illusione ottica delle fragole. I colori che vediamo, infatti, vengono determinati dagli oggetti stessi, dalla luce che riflettono, ma anche dalle condizioni di illuminazione in cui si trovano. Lo scopo di questa illusione è mostrare la flessibilità della nostra percezione visiva e capire come faccia il cervello a interpretare le informazioni visive a seconda del contesto circostante.

Potreste non crederci, ma video e immagini che raffigurano illusioni ottiche vengono spesso studiate anche da psicologi e altri scienziati. Che ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.