Questa illusione ottica è davvero impossibile! Ma dov'è l'iPhone?!

Già immaginiamo le vostre facce. Questa verifica visiva è davvero spettacolare, tant’è che nemmeno noi siamo riusciti a risolverla senza leggere la soluzione! Ma, dato avete valutato semplice l’illusione ottica dei pinguini, siamo convinti che questo enigma visivo sia una passeggiata per voi!

Proprio sulla scia della scorsa immagine, abbiamo preferito optare ancora una volta per un’illusione di tipo “confusionario”: il vostro compito è quello di ricercare un oggetto completamente mimetizzato nello scenario. I veri protagonisti di questi rompicapi sono la percezione e ciò che visualizza effettivamente il sistema ottico. Ergo, l’enigma non vi dirà nulla sul vostro carattere o sulle vostre specialità, può concedervi qualche minuto di divertimento e, in caso di risolvimento, di soddisfazione.

In questa foto possiamo osservare un tavolino bianco posto sopra un tappeto (davvero brutto) e un’iPhone... Un iPhone? E dove sarebbe!? Se questa è stata anche la vostra reazione, non temete, è perfettamente normale. Ecco a voi un bel suggerimento: il cellulare pare essere un modello di melafonino non successivo all’ottavo ed è protetto da una cover.

Fateci anche sapere in quanto tempo siete riusciti ad individuare il dispositivo. Se invece non avete risolto il puzzle visivo, vi consigliamo di dare un’occhiata all’illusione ottica più famosa di sempre, che è molto più semplice.