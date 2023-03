L'illusione ottica del dinosauro è impossibile: si trova davanti o di spalle?

Le illusioni ottiche sono delle immagini sviluppate prettamente per confondere il vostro cervello e mettervi alla prova con dei contenuti creati appositamente come una sorta di "esercizio mentale". Dopo il test della CIA che ha cercato di farvi indovinare l'ora della foto, oggi vi presentiamo l'illusione ottica del dinosauro.

L'immagine è apparentemente impossibile da capire perché vi mostra la figura totalmente scura di un dinosauro, quello che sembra essere palesemente un Tirannosauro Rex. Coloro che guardano, infatti, non capisco se la creatura si trovi di spalle o di fronte a noi... e saperlo non è facile perché sono entrambe le cose.

Un po' come l'illusione dell'elefante impossibile, anche questa gioca con la nostra prospettiva e punto di vista. L'abilità di osservazione è di fondamentale importanza in questo contesto, visto che ciò che può far confondere chi guarda è la mancanza di banali dettagli che rendono la nostra osservazione più semplice e meno dettagliata.

Così come potrete vedere nell'immagine allegata in calce alla notizia, in realtà il T. Rex può essere visto in entrambi i modi. Sperando che questo tipo di impostazione di illusione ottica vi sia piaciuta e vi abbia consentito di passare un sano momento di relax (o di sfida), fateci sapere - come sempre - nella sezione dedicata se vi è piaciuta.

