Illusione ottica, distingui le due figure che ci sono nell'immagine? Aguzza la vista

Le illusioni ottiche vengono utilizzate davvero in tanti modi e, soprattutto, contesti: nell'arte, nella psicologia, negli studi scientifici e di cognizione. Sono tanti gli esempi che possiamo farvi, come l'illusione ottica dell'anatra e del coniglio, o l'illusione uditiva partendo da una semplice GIF in movimento.

In quella di oggi vogliamo semplicemente tenervi sveglio il cervello, con questa nuova "doppia figura" da trovare che potrebbe risultare ostica... ovviamente sempre in base a chi la guarda. Per definizione, infatti, un'illusione ottica è caratterizzata da una percezione visiva che probabilmente sembra differire dalla realtà.

Riuscite a trovare le due figure che ci sono nell'immagine? Non possiamo dirvi altro, ma vi consigliamo soltanto di non tralasciare alcun particolare e non andare a vedere nella sezione commenti, che potrebbe svelarvi in anticipo la soluzione all'immagine (che potrete visionare al meglio anche in calce alla notizia).

Provate a osservare bene la rappresentazione, magari sfidando un membro della vostra famiglia a trovarla prima di voi, e fateci anche sapere se siete riusciti nell'impresa. La cosa incredibile è che, finché non riuscirete a trovare i due soggetti dell'immagine, il vostro cervello non riuscirà a distinguerli. Quando la vostra impresa sarà finalmente compiuta, invece, osserverete i due protagonisti con molta facilità.



Ci siete riusciti?