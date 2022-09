L'illusione ottica che fa divertire il Web: riesci a trovare il coniglio?

Se pensavi di poter risolvere di tutto dopo aver portato a termine con successo l'enigma dell'alpinista, potresti doverti ricredere dinanzi all'illusione ottica del coniglio. Quest'ultima sta infatti facendo divertire il Web.

Dopo che Jagran Josh ha condiviso l'immagine, non pochi utenti hanno cercato di risolvere l'enigma entro 9 secondi. Tuttavia, sembra che più di qualcuno non sia riuscito a scovare il soggetto richiesto in così poco tempo, quindi potresti volerti mettere alla prova, impostando un timer sul tuo smartphone.

Non appena scoprirai dove si trova l'animale, probabilmente ti chiederai come hai fatto a non pensarci prima, visto che sei un abile risolutore di enigmi che richiedono di guardare da un'altra prospettiva. Infatti, il coniglio si trova proprio lì, dinanzi ai tuoi occhi. Ti lasciamo dunque il tempo per poter spremere le meningi e cercare l'animale.

Per il resto, se pensi di averlo scovato o se pensi di arrenderti, potresti voler dare un'occhiata alla soluzione dell'illusione ottica del coniglio. Insomma, si fa riferimento a un'illusione ottica che può far comparire un sorriso sul volto di più di qualcuno, anche dei più piccini.

Se hai passato un momento spensierato grazie a questo enigma, che ne dici di provare un'altra sfida? A tal proposito, potrebbe interessarti metterti in gioco mediante l'illusione ottica degli animali nascosti. Si dice che in quel caso ben poche persone riescano a trovare la soluzione.