L'illusione ottica che ha diviso il web, cosa stiamo guardando in realtà?

Ah il web, che posto magico. Il mondo dell'internet ama le illusioni ottiche e ama cimentarsi soprattutto in delle sfide per cercare di risolverle. Proprio per questo oggi vogliamo mostrarvi un'immagine che ha sicuramente spaccato in due l'utenza, che non riusciva a capire cosa stesse guardando.

Dopo che un'utente su Twitter ha pubblicato una "semplice" foto della sua quotidianità, non si aspettava senza alcun dubbio di raggiungere l'incredibile cifra di 70.000 Mi piace e 30.000 retweet. Tutto questo perché alla visione dell'opera - che potrete vedere come sempre in calce alla notizia - molta gente si è chiesta: "ma cosa sto guardando?".

Quello raffigurato nel post, infatti, è il collo di una persona o è semplicemente la sua schiena? A prima vista la domanda è lecita, ma dopo aver analizzato attentamente la situazione potrebbe essere semplice capire cosa stiamo guardando. Si tratta di un'immagine sicuramente ambigua perché il punto di vista varia in base al dettaglio osservato.

Qual è secondo voi la verità? Fatecelo sapere come sempre nella sezione dedicata ai commenti! Esistono due tipi di illusioni ottiche: quelle che sono utilizzate dagli scienziati per cercare di capire il ragionamento da parte di un particolare individuo (e che sono quindi scientificamente attendibili) e quelle fatte con il puro scopo di intrattenere e farvi "scervellare" un po' come l'illusione dell'uomo arrabbiato.