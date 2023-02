Illusione ottica per esperti: riuscirete a trovare l'animale nascosto in solo 2 secondi?

Sentite anche voi questo cattivo odore? È la puzza di chi è rimasto vicino al computer per ben tre giorni senza lavarsi, nella speranza che pubblicassimo una nuova illusione ottica: il vostro martirio è terminato. State tranquilli, oggi non parleremo di esibizioni di magia, ma vi proporremo una vera sfida da completare in meno di 2 secondi.

Si, avete capito bene, solo 2 secondi. Siamo consapevoli che, enigma dopo enigma, abbiamo coltivato un vero e proprio esercito di “illusiofanatici”; perciò, trovare l’intruso in questa immagine dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

In questo mare di banane, si annida un animale che sembra mimetizzarsi molto bene con l’ambiente. Ritenetevi autorizzati a iniziare a decifrare il puzzle ottico qui sotto, in quanto, se continuaste con la lettura, scoprirete che tipo di bestiolina si nasconde sopra o sotto la frutta. Cronometro alla mano!

Se invece siete qui di ritorno perché non riuscite a trovare nessun elemento estraneo allo sfondo, il vostro indizio non tarderà ad arrivare: l’animale che striscia fra le banane è un serpente, di colore giallo ovviamente. Ora non vi resta che trovare un rettile aggrovigliato su se stesso e che si confonde tra i frutti.

Siete riusciti a risolvere questo enigma in solo 2 secondi? Fatecelo sapere nei commenti, prima di andare alla ricerca di una nuova sfida! A proposito, avete mai sentito parlare dell’illusione del volto nascosto?