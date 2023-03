Illusione ottica estrema: riesci a trovare l'orso polare in mezzo ai fantasmi bianchi?

Dalla settimana scorsa, stiamo ancora festeggiando l’illusione ottica del cane e del cervo, il primo enigma visivo che ha sconfitto anche voi “illusio-fanatici”. Tuttavia, siam sicuri che anche oggi avrete una bella gatta da pelare: la sfida dei fantasmi e dell’orso polare!

Ancora una volta, per il vostro divertimento, ci viene in soccorso il consueto Jagran Josh, che ha fatto delle illusioni ottiche un vero e proprio crocevia dell’web: in una maniera o nell’altra, tutti si imbattano in una verifica visiva. Sarete in grado di aiutare l’orso polare a tornare a casa? Pare che si sia perso in una festa di Halloween, tra fantasmi e zucche.

Ebbene, questa illusione è molto diversa da quelle pubblicate ultimamente, non ha niente a che vedere con la tanto apprezzata prova del “BINGO” e nemmeno con le strane composizioni che aiuterebbero a decifrare lo spettro della nostra personalità. La verifica di oggi risulta essere complessa in quanto l’orso e i fantasmi sono dello stesso colore!

Indi per cui vi consegniamo un doveroso suggerimento: l’orso ha un naso differente rispetto ai fratelli di Casper; tuttavia, ciò che più risalta all’occhio sono le orecchie.

Siete riusciti a trovare il nostro amico? E, se sì, come avete fatto? Fatecelo sapere nei commenti, nell’attesa di una nuova illusione ottica!