L'illusione ottica più famosa di sempre, riuscirai a trovare l'oggetto misterioso?

Questo non è un enigma visivo qualsiasi, bensì è l’illusione ottica per antonomasia. È così celebre che qualcuno di voi la ricorderà sicuramente apparire in qualche pagina dei libri di scuola. Oggi non vi daremo nessuna spiegazione sulla funzione e sulle caratteristiche delle verifiche visive. Avete un muro di mattoni e basta... O forse no.

Dato che avete valutato l’illusione ottica dei due gatti troppo semplice, abbiamo deciso di andare sul sicuro con il celebre muro di mattoni a bassa risoluzione. Che sia proprio la bassa qualità dell’immagine a rendere l’effetto straordinario? Bando alle ciance, avete un sigaro da trovare.

Sì, l’unico altro oggetto presente nell’immagine è proprio un sigaro, di quelli che fate rotolare tra i denti quando tentate di fare i piacioni. Chi conoscerà già l’immagine sa come risolvere il rompicapo visivo; per i novizi, invece, possiamo assicurarvi che non c’è nessuna scappatoia: questa volta non servirà nulla ruotare il telefono, avvicinarsi o allontanarsi dallo schermo.

Dovete sapere che ci sono pochissime persone che si accorgono della presenza del cigarro senza sapere nemmeno quale sia l’oggetto da trovare: secondo The Sun questi individui hanno un quoziente intellettivo altissimo. Tuttavia, sappiate che non siamo dei sadici. Se non avete ancora idea di dove sia il sigaro, ecco un suggerimento: quella pietra grigia è molto strana, come fa a rimanere sospesa in quel modo tra i mattoni?

Se nemmeno questa illusione ottica è degna della vostra bravura, significa una sola cosa: abbiamo creato inconsapevolmente un esercito di illusio-maniaci. A proposito di alto quoziente intellettivo, poc’anzi citato, che ne dite di cercare di risolvere l’enigma visivo dei 10 animali?