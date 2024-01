Questa illusione ottica può farti ubriacare, ecco perché si muove tutto

Una recente ricerca ha svelato i segreti dietro l'illusione ottica Pinna-Brelstaff, un fenomeno che inganna il cervello per circa 15 millisecondi. La magia si manifesta quando si osservano cerchi di linee tratteggiate: avvicinando o allontanando la testa, i cerchi sembrano ruotare in senso orario o antiorario.

Qui potrete osservare l'illusione ottica in tutto il suo splendore. La spiegazione di questo inganno visivo risiede in un ritardo di comunicazione tra le regioni del cervello che elaborano la visione. Ian Max Andolina, dell'Accademia Cinese delle Scienze a Shanghai, paragona questo fenomeno a cercare di distinguere una voce in mezzo al rumore di una festa.

Il movimento fisico è come il rumore di fondo, mentre l'illusione è la voce che si cerca di isolare, un processo che richiede un po' più di tempo. Andolina e il suo team hanno condotto esperimenti su due macachi, addestrati a indicare se percepivano un movimento in immagini che in realtà erano statiche. Quando mostrata l'illusione Pinna-Brelstaff, i macachi hanno percepito un movimento illusorio simile a quello osservato in nove partecipanti umani.

Le creature sono stati scelti per la loro somiglianza con il sistema di elaborazione visiva umano. Grazie a elettrodi impiantati nel loro cervello, i ricercatori hanno potuto osservare come elaboravano l'illusione ottica. Hanno scoperto un ritardo di 15 millisecondi tra l'attività dei neuroni che percepiscono il movimento globale, in questo caso l'illusione che l'intero insieme di linee si muova, e quelli che percepiscono il movimento locale, ovvero l'assenza di movimento reale.

Tale ritardo, probabilmente presente anche nel cervello umano, potrebbe sembrare un difetto, ma in realtà è un segno di efficienza. Quando vediamo qualcosa, il nostro cervello cerca di indovinare rapidamente di cosa si tratta. Normalmente, questa supposizione è abbastanza accurata perché le regole fisiche del nostro ambiente sono solitamente coerenti. Qui, il cervello utilizza una scorciatoia, sostituendo il movimento apparente al movimento reale.

