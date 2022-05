Illusione ottica del flusso, vedi muovere i pallini blu? In realtà sono fermi

Dopo che l'immagine JPG della palla che si muove ha mandato in confusione un buon numero di persone, sul Web sta circolando quella che si potrebbe definire l'illusione ottica del flusso, probabilmente in grado di risultare ancora più sorprendente.

Infatti, l'immagine, che ha fatto discutere anche sulle pagine di The Sun e Parade, risulta in grado di dare una percezione di movimento, quasi come se ci fosse un flusso costante, magari delle onde. Tuttavia, non si tratta di una GIF o altro, bensì di un sapiente utilizzo di pattern e colori. I pallini blu dovrebbero risultare fermi, ma la presenza dello sfondo verde e il posizionamento di cerchi e linee riesce a rendere tutto "dinamico".

Insomma, capite bene che i motivi per cui l'immagine sta attirando l'attenzione ci sono eccome. Tra l'altro, dovete sapere che il fenomeno ottico dell'ondulazione è stato al centro di altre illusioni ottiche interessanti nel corso degli anni, anche se in realtà non sembra trattarsi propriamente della tipologia di illusione ottica più diffusa.

In ogni caso, se volete approfondire questo mondo, ricordiamo che nella pagina Rompicapi ed enigmi di Everyeye potete trovare molte altre illusioni ottiche, interessanti anche solamente per comprendere che cos'è effettivamente possibile fare con quelle che di base sarebbero delle "semplici" immagini statiche.