L'illusione ottica di Fraser: no questa non è una spirale, il vostro cervello mente!

Lo abbiamo capito: le illusioni ottiche sono il modo migliore per prendere in giro il nostro cervello e farci dubitare della realtà circostante. Quest'oggi vogliamo parlarvi dell'illusione ottica della spirale di Fraser, un esempio davvero incredibile quando si parla di "percezione sbagliata".

L'illusione venne descritta per la prima volta dallo psicologo britannico Sir James Fraser nel 1908 ed è anche conosciuta con il nome di "falsa spirale". Proprio così, perché quella presente nell'immagine (che troverete come sempre in calce alla notizia) non è una spirale, ma una serie di cerchi concentrici che non si uniscono mai.

La distorsione visiva viene prodotta a causa del motivo a linee regolari (i cerchi) miscelate con parti disallineate (le linee di colore diverso dello sfondo). Sono tante le illusioni che si basano su questo stesso principio, in cui una sequenza di elementi inclinati fa sì che l'occhio percepisca torsioni e deviazioni che non esistono.

Pensate che vi stiamo mentendo e, in realtà, quella presente nell'immagina è una spirale? Provate a seguire la linea del cerchio con un dito e fateci sapere qui sotto nei commenti se avete trovato la soluzione! A proposito di illusioni ottiche: fissando questa griglia potreste vedere che si auto-ripara da sola, mentre questa illusone ottica e uditiva ci fa vedere qualcosa che non esiste.