Questa illusione ottica del gatto è impossibile, il micio sta salendo o scendendo?

Le illusioni ottiche sono degli esercizi per la nostra mente. Certo, alle volte ci fanno andare a fuoco le sinapsi, ma è un chiaro segno dell'attivazione della nostra concentrazione. Molte di queste sono usate dagli scienziati per studiare la psicologia di un soggetto, mentre altre volte solo per diletto. Oggi ve ne facciamo vedere una famosissima.

Stiamo parlando dell'illusione ottica del gatto che sale o scende le scale, così come potrete osservare - come sempre - in calce alla notizia. No, non abbiamo pubblicato una foto in bassa risoluzione perché l'opera è stata realizzata proprio così: poiché l'immagine è sgranata, molte informazioni cruciali che servono al nostro cervello per elaborare un contesto sono negate.

Quindi ci troviamo di fronte a due possibili scenari: o il micio sta salendo oppure scendendo. Sul web sono nati molti dibattiti in questione, ma la possibile risposta, nonostante l'univocità della foto, sembra essere solo una. Ovviamente non vi daremo la risposta (almeno non ora) per non facilitarvi l'arduo compito della risoluzione di questa illusione.

Come sempre, quindi, vi invitiamo a discuterne qui sotto nello spazio riservato ai commenti, per arrivare insieme a una soluzione definitiva. Prima di andare, però, vi diamo qualche suggerimento: osservate attentamente la posizione delle zampe del gatto e guardate bene la posizione del suo corpo rispetto allo spazio circostante.

Il micio sta salendo o sta scendendo? A voi la risposta dell'illusione ottica di oggi!