L'illusione ottica del geco ti fa letteralmente uscire di testa! Trovalo in 15 secondi

Rieccoci qui, ancora una volta, dinanzi a un nuovo puzzle visivo. È passato qualche giorno dall’ultima verifica ottica e così abbiamo pensato di offrirvi una nuova e sempre più ardua sfida. Badate bene, quella di oggi è un’illusione davvero complessa, ma, una volta risolta, la soddisfazione sarà tanta.

Dopo mesi di immagini distorte, indovinelli e disegni abbiamo imparato che questo media ha delle caratteristiche precise, che possono essere di tipo fisiologico, cognitivo e geometrico. Ormai siete in possesso di tutti gli strumenti: avete capovolto, zoomato e inclinato il vostro smartphone così tante volte che, quasi inconsciamente, già sapete come agire. Oggi è la volta dell’illusione del geco, che prende il nome dal rettile noto per le sue grandi capacità di mimetizzazione, come il “cugino” camaleonte”.

L’immagine è molto semplice, siete in una foresta e il ramo di un albero vi si palesa davanti agli occhi: in questa foto c’è il mascalzone mangiamosche e voi dovete trovarlo. Nello specifico, l’animale è un geco dalla coda a foglia muschiosa, del Madagascar.

Avete solamente 15 secondi per trovarlo, cronometro alla mano e… Via! Se siete riusciti a trovare l’animale, beh, davvero complimenti, non era facile! Se, invece, non sapete da dove cominciare, niente paura, prendetevi il vostro tempo e confrontatevi con qualche amico. Piaciuta l’illusione ottica di oggi? Che ne dite di dare un’occhiata anche all’enigma visivo del telefono?