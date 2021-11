Illusione ottica, in questa immagine non c'è solo un volto: voi cosa vedete?

Quella dell'Eskimo-Face è sicuramente una illusione ottica molto conosciuta. Questa immagine - così come potrete osservare al meglio in calce alla notizia - può essere vista in due modi nettamente distinti. Riuscite a vedere il segreto che si nasconde nell'immagine?

La figura è certamente ambigua e, a un primo sguardo, sarà sicuramente difficile capire quello che si sta cercando. Tuttavia, il consiglio che possiamo darvi è uno: concentratevi. Cosa vedete nella foto? Al primo sguardo quello che vedono tutti è il volto di un nativo americano, ma l'immagine nasconde anche il profilo di quello che sembra essere un eschimese.

Esistono davvero tantissime illusioni ottiche, ma senza dubbio queste rimangono le più popolari perché servono per "allenare" la mente. Quella di oggi fa parte della categoria "Figure ambigue" che possono essere viste a seconda del punto di vista, un po' come l'illusione dell'anatra e del coniglio, oppure a seconda delle aspettative; quindi la natura dell'illusione è psicologica e soggettiva.

Molto spesso si può anche parlare di pareidolia - chiamata anche illusione pareidolitica - ovvero quel fenomeno che si svolge nel nostro cervello e che tende a riconoscere oggetti dalla forma casuale come oggetti o profili noti (ecco perché molti affermano di aver visto degli insetti su Marte). Riuscite a svelare la figura che si trova in questa illusione ottica dell'Eskimo-Face? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.