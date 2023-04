In questa illusione ottica impossibile meno del 2% di persone trova l'uomo

Il nostro appuntamento settimanale con le illusioni ottiche continua e questa volta vogliamo presentarvi un'immagine che ha fatto quasi impazzire il popolo del web: celata nell'opera, che troverete come sempre in calce alla notizia, si nasconde un uomo... riuscite a trovarlo senza perdere la pazienza?

Quella di oggi è la categoria di illusioni preferita dal mondo del web, quella che in gergo viene chiamata "illusione ambigua", ovvero un'immagine che fa percepire qualcosa che non è presente allo spettatore o che - soprattutto - gli fa percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.

In questo caso, così come affermano i vari utenti del web, meno del 2% di persone ha la pazienza necessaria per trovare l'uomo nel disegno. A differenza della stanza di Ames, dove la sensazione di "illusione" viene data da un vero e proprio "gioco mentale" della geometria della camera, quella di oggi è un'illusione "ottica", quindi è causata da fenomeni puramente ottici e pertanto non dipendenti dalla fisiologia umana.

In poche parole dovrete essere bravi a osservare l'immagine e utilizzare il vostro senso visivo e la vostra abilità per trovare l'uomo - o per darvi un piccolo indizio, il volto dell'uomo - che si nasconde all'interno del disegno. Avete riconosciuto l'essere umano? Vi siete arresi? Fateci sapere il verdetto della vostra "prova" come sempre nella sezione dedicata ai commenti!



