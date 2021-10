Questa illusione ottica induce a vedere colori diversi di palline uguali: cosa succede?

Queste sfere nell'immagine che troverete qui sopra (o in calce alla notizia), potrebbero sembrare tutte di colore differente ma, in realtà, la tonalità è la stessa per tutte. È l'illusione ottica, causata dall'effetto chiamato "illusione di Munker-White", che ci mostra i dei colori differenti.

L'immagine - chiamata semplicemente "confetti" - è stata creata dal professore di ingegneria dell'Università del Texas a El Paso, David Novick. L'illusione si crea perché "la nostra acutezza per la forma è migliore della nostra acutezza per il colore, il che significa che percepiamo le forme con più dettagli e i colori con meno dettagli", ha dichiarato lo stesso Novick.

Il colore delle sfere, quindi, diventa molto simile al colore delle strisce che le attraversano. Gli scienziati hanno teorie contrastanti su quello che sta accadendo nel nostro cervello per causare questo cambiamento nella percezione. Alcuni pensano che l'illusione si manifesti durante l'elaborazione visiva, quando la luce colpisce per la prima volta la retina, mentre altri pensano che l'effetto si manifesti più tardi, mentre il cervello elabora i dati (anche se potrebbe essere una combinazione di entrambi i fattori).

Novick sta attualmente studiando queste illusioni e nel tempo libero si diletta perfino a crearne di nuove, ma sempre con lo stesso effetto. Uno di questi post, una versione 2D dell'illusione dei confetti, è diventata "inaspettatamente virale" il 18 luglio 2018. A proposito di illusioni virali: voi sentite il causato da questa illusione uditiva? Mentre molti in questa illusione vedono un uomo, tu invece?