L'illusione ottica inganna i conducenti facendo credere che ci sia un aereo sulla strada

Le illusioni ottiche sono dei fenomeni molto comuni che possono capitare sicuramente a chiunque. Ad esempio lo straordinario effetto chiamato Fata Morgana potrebbe farvi vedere delle navi volanti... ma ovviamente è solo frutto di un punto di vista distorto, come quello osservato da alcuni automobilisti in Thailandia.

Così come potrete vedere in questo video, infatti, un Boeing 747 in disuso ha creato una bizzarra illusione ottica poiché sembrava che stesse atterrando lungo la strada. In realtà l'aereo è stato acquistato da un collezionista privato ed è stato collocato proprio di fronte a un trafficato incrocio nel distretto di Don Tum della provincia di Nakhon Pathom.

"Non potevo credere a quello che stavo vedendo mentre guidavo verso il semaforo. Ero sicuro che ci fosse un aereo sulla strada. Ho rallentato perché pensavo potesse aver effettuato un atterraggio di emergenza", ha detto l'autore della clip all'agenzia di stampa Reuters, così come ha riportato anche Repubblica.

La gente del posto si è abituata all'aereo, anche se sicuramente ha preso diversi spaventi mentre era alla guida. Tuttavia, molti altri hanno espresso il timore che la presenza di questo rottame possa distrarre i conducenti e causare incidenti. Sicuramente un pericolo reale, poiché l'aereo sembra davvero appena atterrato, anche a causa delle sue ottime condizioni.