In questa illusione ottica inquietante capite quale grande genio si nasconde?

Osservando bene questa immagine - che troverete in calce alla notizia - le scimmie si trasformeranno in un ritratto perfetto di una figura storica che ha cambiato per sempre il modo in cui vediamo il mondo e noi stessi. In questa illusione ottica dovrete guardare per bene i contorni... riuscirete a scoprire chi è questo misterioso protagonista?

Questo gioco non è solo un passatempo divertente, ma anche un esperimento che dimostra come il nostro cervello sia incredibilmente adattabile. L'immagine che vedrete è stata creata per sfruttare due effetti visivi: l'immagine negativa postuma e la riduzione della 'risoluzione' della stessa.

In altre parole, la vostra materia grigia farà tutto il lavoro pesante, adattandosi rapidamente per rivelare il misterioso personaggio nascosto dietro le scimmie. Allora, siete pronti per la sfida? Chi sarà questa figura storica che emerge dal nulla, proprio come l'evoluzione delle specie? Un indizio: è una persona che ha dedicato la sua vita a spiegare come e perché le creature viventi siano capaci di adattarsi e cambiare nel corso del tempo.

Quello che succede è semplice: le cellule retiniche degli occhi si saturano di colore e, una volta che distogliete lo sguardo, il cervello inverte i colori, creando un'immagine negativa. Questo è un esempio di 'adattamento' in psicologia, un cambiamento rapido nella sensibilità percettiva. Inoltre, la 'risoluzione' più bassa dell'immagine postuma fa sì che i dettagli più fini, come le sottili linee bianche, scompaiano, permettendo alla figura storica di emergere chiaramente.

