L'illusione ottica delle lampade giganti sta mandando in tilt il web!

In un Internet saturo di illusioni ottiche, potremmo aver trovato un’anomalia visiva: questo puzzle oculare raffigurante "lampade giganti" sta mandando in cortocircuito il cervello delle persone, con alcuni fan dei puzzle che affermano di averlo fissato come "idioti" per ore.

L'illusione sarebbe emersa per la prima volta su Facebook Marketplace, ma è stata ripostata su Reddit, dove sta diventando virale.

"Quanto sono grandi queste lampade del Marketplace di Facebook?!" così viene presentata l’immagine, che sembra raffigurare due lampade giganti piazzate nel cortile di qualcuno come ornamenti da giardino di grandi dimensioni.

La risposta corretta è rivelata più avanti in questo articolo.

"Questa è una delle illusioni più convincenti che ho visto da un po' di tempo", ha esclamato un perplesso Redditor del voodoo visivo. "Mi ci è voluto abbastanza tempo per capirlo."

"Sono al lavoro a fissarlo come un idiota - l'ho appena capito", ha scritto un altro, mentre una vittima esausta ha esternato: "Non credo che l'avrei mai capito, ho semplicemente accettato che fossero enormi". "Non lo vedo ancora ahah", ha detto un altro.

Nel caso in cui tu sia ancora perplesso, la risposta è che le luci in realtà pendono da un filo in primo piano, ma sono riprese con un'angolazione tale da farle sembrare colossali.

Come ha spiegato un Redditor, "È anche la profondità di campo e il fatto che tutto sembra essere a fuoco in una volta. Non posso dire se è intenzionale, accidentale o solo qualche imbroglione stava testando la fotocamera nuova ".

Un altro ha detto che il "leggero disturbo sul fondo della campana" ha contribuito a mantenere l'illusione che le lampade fossero nell'erba.

Questa non è la prima illusione ottica a far impazzire i media. Hai mai sentito parlare dell’illusione che rivela la tua età mentale?