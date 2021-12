Illusione ottica: tutte le linee verdi sono dritte e non curve, cosa succede?

Recentemente in moltissimi social network è stata condivisa questa nuova illusione ottica. In un primo sguardo si può osservare che tutte le linee verdi della figura sembrano essere curve, ma in realtà sono tutte perfettamente orizzontali.

La foto è stata condivisa per la prima volta su Twitter dalla ricercatrice di genomica Laurel Coons il 21 dicembre. Così come era possibile immaginare, nel giro di poche ore dalla condivisione sul social network del canarino blu la foto è diventata virale, ottenendo più di 4.000 Mi piace e quasi 1.024 retweet.

Cosa succede all'interno del nostro cervello? Il motivo di questa "visione distorta" potrebbe essere semplicemente una sopravvalutazione dell'angolo formato nei punti di intersezione, un po' come vi abbiamo già mostrato all'interno dell'illusione di Hering, creata appunto dal fisiologo tedesco Ewald Hering nel 1861. Secondo alcuni utenti, e anche da alcuni media, l'effetto osservato è dato dall'illusione di Cornsweet.



Potrete osservare al meglio l'immagine diventata virale in calce alla notizia (insieme al tweet di Laurel Coons). Queste illusioni ottiche vengono create molto spesso dagli esperti, come la scala di Penrose, per testare i "limiti" e gli effetti che creano al nostro sistema visivo. Cosa ne pensate di questa incredibile illusione? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione commenti.