Questa illusione ottica vi sta mentendo, non è quello che credete

Un gruppo di scienziati ha fatto luce su un fenomeno affascinante: la sinergia neurologica nell'adattamento visivo. Questo processo, in cui la percezione viene alterata dall'esposizione prolungata a uno stimolo, è stato a lungo un mistero per la scienza.

Esempi noti di questo fenomeno includono l'effetto "motion aftereffect", dove, dopo aver fissato un oggetto in movimento come una cascata, un oggetto fermo come una roccia vicina sembra muoversi nella direzione opposta, e l'adattamento dell'espressione facciale, dove, dopo aver osservato un volto sorridente, un'espressione neutra appare triste, e viceversa.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Vision, sfida l'assunzione comune che gli effetti di adattamento siano puramente sensoriali. Gli scienziati hanno quantificato la relazione tra le risposte sensoriali alterate e il modo in cui agiamo in base a queste, determinando che l'adattamento può cambiare non solo come i neuroni sensoriali rispondono agli stimoli, ma anche come decidiamo in base a queste risposte alterate.

"Incontriamo illusioni ottiche nella nostra vita quotidiana, ma come il nostro comportamento è plasmato da esse non è ben compreso", spiega Roozbeh Kiani, professore assistente presso il Center for Neural Science della NYU e autore senior dello studio. "I nostri risultati mostrano che due processi separati funzionano in modo sinergico." Questi effetti di adattamento potrebbero essere la manifestazione di un processo normativo e benefico. "Il sistema nervoso utilizza l'adattamento per regolare la gamma di stimoli a cui è più sensibile", aggiunge Jonathan Winawer, un altro autore senior e professore di psicologia alla NYU.

"L'esposizione prolungata a uno stimolo di solito significa una maggiore probabilità di osservare stimoli simili. Il nostro processo decisionale si adatta a questa aspettativa, amplificando gli effetti comportamentali dei cambiamenti nei neuroni sensoriali." Questi adattamenti aumentano la nostra capacità di discriminare gli stimoli più attesi riducendo al contempo i nostri tempi di reazione. Tuttavia, possono anche causare illusioni di effetto dopo per stimoli dissimili all'adattatore.

