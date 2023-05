Questa illusione ottica mette in difficoltà: riesci a trovare il bruco?

Ci sono illusioni ottiche potenzialmente semplici (che magari richiedono però pochi secondi per essere risolte e la difficoltà risiede dunque tutta lì) e altre che invece possono mettere a dura prova un po' tutti. Appartiene sicuramente a quest'ultima categoria la sfida del bruco che sta circolando sul Web in questo periodo.

In un enigma diffuso da Jagran Josh e Reader's Digest, infatti, si richiede di scovare l'animale in 15 secondi. Il fatto che il tempo messo a disposizione per gli utenti sia più ampio rispetto a molti altri enigmi resi disponibili in questo modo fa ben comprendere quanto il tutto stia mettendo maggiormente in difficoltà un buon numero di persone.

Se infatti sfide ben note come quella dell'elefante possono essere tutto sommato risolte mettendo un po' in campo l'ingegno, qui è proprio il contesto a poter potenzialmente distrarre un po'. Di mezzo ci sono infatti molteplici farfalle di vario colore, che possono far distogliere lo sguardo da quello che è l'obiettivo principale, che va un po' visualizzato.

Le dimensioni sono sicuramente un fattore non di poco conto in questo campo, quindi potreste voler tenere in considerazione il tutto (così come potreste voler far prendere in considerazione la questione agli altri membri della famiglia. quando mostrerete l'enigma per la prima volta a questi ultimi, senza ovviamente fornire troppi indizi).

Ciò che conta in questo contesto è il divertimento e il passare dei rilassanti momenti di condivisione, guardando un po' magari al prossimo arrivo dell'estate (dai che non manca poi così tanto da quel punto di vista). Che sia stata l'illusione a capire voi o che abbiate capito voi l'illusione, il momento giocoso è assicurato.

D'altronde, questi puzzle possono sempre risultare divertenti in famiglia o comunque nei momenti in cui ci si trova in gruppo, dato che ci sarà sempre chi riuscirà a scovare prima la soluzione e chi ha invece bisogno di un po' più di tempo (ma non c'è problema, visto che si tratta di puro divertimento e che, in caso, c'è sempre la possibilità di prendere visione della soluzione della sfida del bruco).

