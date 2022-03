L'illusione ottica che si muove senza le solite spirali è qualcosa di eccezionale!

Si sa, su Internet di illusioni se ne trovano a bizzeffe, anche di quelle che mettono in dubbio la scienza, ma questa di oggi ti lascerà senza parole. Ti presento una foto che sembra uscire direttamente dal mondo di Harry Potter: l’immagine che si muove!

L’utente u/Eatvaca64, su Reddit, ha reso pubblica questa insolita illusione, scrivendo come didascalia: “You got BAMBOOzeld”, che potremmo tradurre in italiano con “Sei stato bambuizzato!”. Questo perché nella foto ci sono otto colonne verdi che sembrano appunto canne di bambù. A contornare l’immagine è un’altra descrizione: “Panda ubriachi”, in effetti la sensazione che si recepisce visionando il media è proprio quella delle vertigini da ubriachezza…

Le persone nei commenti sono rimaste assolutamente sbalordite dall'immagine, che a prima vista non sembra avere nulla di particolarmente speciale. Diverse sono le reazioni: c’è chi è rimasto a guardarlo per ore; chi ha notato che, visti singolarmente, i bastoncini sono dritti e chi prova a dare una spiegazione a qualcosa di tanto semplice.

Sempre tra i commenti, c’è chi mette in dubbio l’autenticità dell’immagine, pensando sia in realtà una GIF, e chi ha effettivamente dato una spiegazione al tutto: la magia sta nei vertici dei quadratini e nei motivi bianco e nero che presentano questi pallini. L’alternanza dei due colori, infatti, provoca il disorientamento della nostra visione periferica, per questo se ci soffermiamo su un singolo bastoncino non si “muove”!

