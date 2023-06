Questa illusione ottica nasconde due gatti, ma trovarli è quasi impossibile

Anche oggi vogliamo deliziarvi con una nuova illusione ottica. Quest'ultima, in particolare, è stata creata qualche tempo fa ed è decisamente vintage... una prova di come anche qualche decennio fa le persone si divertivano cercando di risolvere questi intrigati rompicapi. Nell'illusione di oggi, trovate i due gatti nascosti?

Mentre la ricerca scientifica ha dimostrato che le illusioni ottiche sono uno strumento potente utilizzato dagli scienziati per comprendere i meccanismi percettivi del nostro cervello, soprattutto all'interno degli studi per capire la materia grigia, possiamo tranquillamente affermare che esistono due tipi di immagini simili: quelle effettivamente usate per la ricerca e quelle usate per uno scopo ludico.

Oltre al divertimento e alla sfida che le illusioni ottiche offrono, esse hanno anche un ruolo rilevante nel campo della ricerca scientifica. Nell'opera presentata oggi - che troverete come sempre in calce alla notizia in tutto il suo splendore - dovete trovare due gatti nascosti: questa volta farlo è molto difficile e siamo sicuri che perderete la pazienza durante il processo di ricerca.

Si tratta di un ottimo modo per sfidare voi stessi ad affinare le capacità percettive. Utilizzate tutto il vostro spirito di osservazione cercando di scovare i felini che si nascondono all'interno di questi pixel: siete riusciti a trovarli? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti che troverete proprio qui sotto!

Se non siete riusciti, potete comunque consultarla per cercare un indizio... ma occhio agli spoiler. Per chi l'ha completata, invece, provate a trovare la 4 facce nascoste in quest'altra illusione ottica.