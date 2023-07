In questa illusione ottica si nasconde un ratto, riuscite a trovarlo? Livello impossibile

Un'immagine in bianco e nero, un paesaggio che sembra uscito direttamente da un vecchio film. Il campo si estende a perdita d'occhio, in quello che sembra essere lo spaccato della vita quotidiana qualche secolo or sono. C'è qualcosa di nascosto in questo paesaggio, un roditore. Ma trovarlo è impossibile.

La sfida è questa: riuscite a trovare il ratto? Non sarà facile, perché è ben nascosto, perfettamente mimetizzato con il suo ambiente. Dovrete guardare oltre le linee e le forme, cercare di vedere l'immagine nel suo insieme. Dovrete lasciare che i vostri occhi si adattino al disegno, che la vostra mente si abitui al gioco di luci e ombre.

Le illusioni ottiche, come questa, sono un intrigante incrocio tra scienza e gioco. In particolare, quella di oggi non viene sicuramente studiata in ambito scientifico, come quella utilizzata dagli addetti ai lavori per capire le differenze osservative dei bambini con l'autismo, ma si tratta semplicemente di un "semplice" enigma che vuole mettervi alla prova (e che potrebbe farvi perdere la pazienza).

Insomma, l'immagine è un'avventura di percezione, un'occasione per apprezzare l'arte in bianco e nero e per mettere alla prova la vostra vista. Quindi, siete pronti per la sfida? Riuscirete a scovare il ratto nascosto e a svelare il mistero dell'immagine? Buona fortuna! Siete riusciti a trovare il topino? Fatecelo sapere - come sempre - nella sezione dedicata ai commenti in calce alla notizia!

A proposito, ma cosa stiamo guardando in questa illusione ottica che ha diviso il web?