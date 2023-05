In questa illusione ottica è nascosta un'immagine impossibile da vedere

Ancora una volta torniamo a parlare di "Magic Eye", una sorta di illusione ottica molto particolare da capire che ha guadagnato un picco di popolarità negli anni '90. Formalmente chiamati anche come "autostereogrammi", quest'ultimo hanno lo scopo di creare un'illusione ottica tridimensionale da un'immagine bidimensionale.

Sebbene fossero popolari più di 20 anni fa, queste opere sono spesso state utilizzate dagli scienziati per decenni per studiare la percezione della profondità. Uno stereogramma - in pochissime parole - è un'immagine che, vista con due occhi, produce l'illusione della percezione della profondità. Inducendo i vostri occhi a vedere queste immagini in un certo modo, è visibile una scena tridimensionale.

Proprio per questo motivo, inizialmente, gli stereogrammi sono stati utilizzati per la prima volta nello studio della percezione della profondità umana, in particolare il modo in cui i nostri occhi vedono immagini diverse e il nostro cervello ne crea una singola coerente. Le pupille umane sono generalmente distanti 66 millimetri, il che fa sì che ogni occhio veda immagini leggermente diverse.

Voi cosa vedere in questa opera? Potrete vederla (e studiarla) in calce alla notizia (come sempre!) e rispondere al quesito nella sezione dedicata ai commenti. Un po' come le illusioni ottiche tradizionali, esistono moltissimi tipi di autostereogrammi e ognuno di esso viene sviluppato secondo una particolare tecnica di percezione.