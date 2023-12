In questa illusione ottica è nascosto un altro animale impossibile da trovare

Le illusioni ottiche sono un modo divertente per sfidare il nostro cervello a pensare fuori dagli schemi e percepire ciò che è nascosto alla vista, ma che è comunque presente. Queste illusioni giocano con la nostra visione, come spiega il National Eye Institute degli Stati Uniti.

"Le illusioni ottiche ci insegnano come occhi e cervello lavorano insieme per vedere. Viviamo in un mondo tridimensionale, quindi il nostro cervello riceve indizi su profondità, ombreggiatura, illuminazione e posizione per aiutarci a interpretare ciò che vediamo. Ma quando guardiamo un'immagine bidimensionale, il nostro cervello può essere ingannato perché non riceve gli stessi indizi."

Ecco un interessante rompicapo visivo che ha lasciato perplessi gli utenti di internet. La sfida è quella di impegnare il cervello e gli occhi per trovare l'oggetto nascosto nell'immagine.

Coloro che hanno buone capacità di concentrazione e un'elevata attenzione ai dettagli saranno in grado di risolvere il puzzle entro il limite di tempo stabilito. Avete solo 5 secondi! Nell'immagine condivisa, i lettori possono vedere uno scoiattolo. Ma lo scoiattolo non è solo. C'è anche un cavallo che si nasconde abilmente in questa immagine.

Qui potrete vedere l'immagine.

Riesci a vederlo? Il tuo tempo inizia ora! Concentrati sull'immagine con una mente aperta e vedi se riesci a individuare il cavallo. Altri enigmi? Trovate qui tutti gli altri scoiattoli o trovate l'uomo nascosto in questa immagine!